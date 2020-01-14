Москва, , 12:22 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Польши принести извинения евреям и всему миру, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«Давайте проявим позицию и потребуем от нынешнего руководства Польши извинений за то, что происходило в Польше в предвоенные годы, и за то, что происходит сегодня», — заявил Володин.

По его мнению, это будет с их стороны честно и по отношению к еврейскому народу, и славянскому.

Володин считает, что Сейму, прежде чем принимать решения, очерняющие память о воинах-освободителях Второй мировой войны, было бы правильно ознакомиться с заявлением президента США Франклина Рузвельта.

В тяжелые дни апреля 1942 года он говорил: «На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые».

Володин подчеркнул, что это — оценка Рузвельтом роли Советского Союза во Второй мировой войне.

«И те, кто в Польше, других странах принимают решения, искажающие историю, должны выучить это наизусть», — уверен Володин.

Спикер Госдумы также зачитал рассекреченную недавно справку Министерства обороны о потерях в личном составе, вооружении, боевой технике и расходе материальных средств советскими вооруженными силами в период освобождения Польши.

Так, согласно документу, в освобождении Польши принимали участие 3 миллиона 246 тысяч советских солдат и офицеров и около 80 тысяч солдат и офицеров 1-й армии Войска Польского.

В ходе боев погибли 477 тысяч 295 солдат и офицеров Красной Армии, более 1 миллиона 636 тысяч — были ранены. Общие затраты Советского Союза за период освобождения Польши в денежном выражении — 26 миллиардов 720 миллионов 959 тысяч рублей. Переводя на сегодняшние деньги, более 5 триллионов рублей, говорит Володин.

Россия восстановила разрушенные войной польские железные дороги, в 1944—1945 годах, и на эти цели израсходовано 211 миллионов 335 тысяч рублей, что на современные деньги — 40 миллиардов рублей.

Руководителям современной Польши, прежде чем делать заявления, необходимо знать, какой ценой была завоевана свобода для польского народа. Ценою полумиллиона жизней советских солдат и офицеров, заявил спикер Госдумы.

«Фашистская Германия на территории Польши истребила свыше 3 миллионов евреев. Это, коллеги, страшная цифра. В Польше уничтожили самую большую часть еврейского народа во всей Европе», — указал он.

И это неслучайно.

«Потому что именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно уничтожались евреи, славяне, военнопленные других национальностей», — подчеркнул Володин.

Во многом этому способствовала предвоенная атмосфера в Польше и позиция руководства этой страны, которое подогревало антисемитские настроения в обществе и создавало почву для последующего геноцида, Холокоста.

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