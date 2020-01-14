Прага, 14 января, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Фото обновленных седана и хэтчбека Skoda Rapid для китайского рынка размещены на сайте NJCAR.RU.

NJCAR.RU Рестайлинговый Skoda Rapid

Рестайлинговый седан Rapid для КНР имеет улучшенную оптику, иные бамперы и модернизированную решетку радиатора. А вот обновленный хэтчбек практически полностью скопирован со Skoda Scala, которую предложили для европейского рынка.

«Отличительные черты моделей — это идеально сбалансированные пропорции, эффектные элементы дизайна, выразительные грани и, конечно, современный характер», — говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

В качестве агрегата у моделей будет 110-сильный мотор MPI рабочим объемом 1,5 л, который работает с 5-скоростной «механикой» или 6-позиционным «автоматом».

Премьеру новинок Skoda планирует организовать уже в первом квартале 2020 года.

Напомним, по итогам 2019 года в России было продано 88 609 автомобилей Skoda. Это на 8,8% больше по сравнению с таким же периодом 2018 года.

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