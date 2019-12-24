Москва, , 10:42 — REGNUM Skoda Octavia нового поколения на российском автомобильном рынке появится в середине 2020 года. Об этом сообщили в российское представительстве чешского бренда.

Дебютировавшая 11 ноября 2019 года новинка построена на модернизированной платформе MQB. Кроме стандартной версии модели в кузове лифтбек появился и универсал. Длина машины как в кузове лифтбек, так и универсал равна 4689 мм. Кроме того, новое поколение Octavia стало шире на 15 мм и стало выше до 1829 мм. При этом колёсная база осталась прежней — 2686 мм.

Модель стала просторнее. В автомобиле для задних пассажиров появилось больше места для ног, а багажное отделение стало просторнее. Так, у лифтбека оно равно 600 литров, а у Combi — 640 литров.

Сообщается, что экстерьер новой Octavia оформлен в стиле автомобилей Scala и Kamiq. При этом число физических кнопок было уменьшено. Управление климатической установкой теперь производится с помощью центрального дисплея.

Напомним, в начале декабря текущего года компания Skoda приступила к выпуску компактного кроссовера Skoda Karoq на автопредприятии в Нижнем Новгороде. Второе производство этой модели будет открыто осенью 2020 года на заводе в Братиславе.

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