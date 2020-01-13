Вашингтон, 14 января, 2020, 01:32 — ИА Регнум. Приказ президента США Дональда Трампа о проведении операции, в результате которой был убит генерал Касем Сулеймани, назвал легитимным с юридической точки зрения министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр. Такое заявление было сделано Барром 13 января на пресс-конференции в Вашингтоне.

(сс) sayyed shahab-o- din vajedi Касем Сулеймани

На вопрос журналистов о том, была ли принята во внимание Трампом позиция минюста в момент, когда президент США отдавал приказ о нанесении ракетного удара по иранскому генералу Сулеймани, Барр ответил, что с ведомством консультировались.

Барр заявил, что лично он убеждён в том, что у президента США были все полномочия для того, чтобы отдать приказ о данной спецоперации. Генпрокурор США назвал убийство Сулеймани «актом самообороны» и пояснил, что иранский генерал и глава элитных частей Корпуса стражей Исламской революции являлся «определённо легитимной военной целью».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава иранского Верховного суда Эбрахим Раиси заявил о намерении Тегерана начать судебное преследование президента США Трампа за убийство генерала Сулеймани.

Как пояснил Раиси, глава США должен ответить за убийство Сулеймани «на международной арене».