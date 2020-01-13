Тегеран, , 16:52 — REGNUM Судебный процесс против американского президента Дональда Трампа намерены начать власти Ирана, сообщает 13 января Fars.

По словам главы иранского Верховного суда Эбрахима Раиси, Трамп должен ответить за убийство одного из командиров Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Раиси «Мы должны вызвать президента Соединённых Штатов в качестве главного обвиняемого».

Напомним, Сулеймани был убит в результате атаки ВВС Соединённых Штатов 3 января 2020 г. На тот момент Сулеймани находился в Багдаде.

Американцы нанесли целенаправленный авиаудар по автоколонне вблизи международного аэропорта Багдада и самому аэропорту. Кроме Сулеймани погибли ещё несколько человек.

Вашингтон не скрывает, что ликвидация Сулеймани была целенаправленной. По словам советника Трампа по нацбезопасности Роберта О’Брайена, Сулеймани был ликвидирован в соответствии с положениями «Разрешения на применение военной силы против террористов», принятого американским Конгрессом в 2001 г.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белом доме задумали устранить Сулеймани летом 2019 года — NBC