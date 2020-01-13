Санкт-Петербург, 13 января, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Правительство Петербурга призывает горожан, кто хотя бы день прожил в блокадном Ленинграде, но не имеет статуса блокадника по закону, обратиться с заявлением о получении соответствующих выплат и льгот, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Монумент героическим защитникам Ленинграда

С 1 января 2020 года вступили в силу поправки в Социальный кодекс Петербурга, которые обеспечивают материальную поддержку таким петербуржцам. Раньше, чтобы считаться блокадником, необходимо было подтвердить пребывание в блокадном Ленинграде в течение нескольких месяцев.

Теперь эти горожане будут получать ежемесячно по 3 тыс. рублей, право на путевку в оздоровительные санатории Петербурга, на льготный проездной в общественном транспорте, на 10-процентную скидку на проезд с 27 апреля по 31 октября в пригородных автобусах. При этом по закону к лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», такие горожане приравнены не будут.

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Однако выплаты не начнут приходить автоматически. Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков пояснил, что мера поддержки имеет заявительный характер — образцы заявлений уже утверждены. Чтобы подать его, нужно обратиться в ближайший МФЦ, службу социальных участковых либо общественную организацию блокадников.

«Сразу подключается наша служба, которая помогает найти архивные документы — как правило, у [людей] их нет. А это время и потеря финансовых мер поддержки», — сказал Ржаненков.

Он добавил, что в Петербург, «к счастью, к своим детям возвращаются жители блокадного Ленинграда». «Но у нас этих сведений нет, к сожалению. Там, где мы знаем, где были раньше заявления пофамильно, мы уже отработали», — заявил чиновник.

Добавим, в случае, если такие граждане являются инвалидами I группы, то они также получат право на доплату к пенсии в 10 тыс. рублей каждый месяц, II группы — 7,5 тыс. рублей, III группы — 5 тыс. рублей.

«Указанная доплата не предоставляется лицам, имеющим право на одновременное получение двух пенсий в соответствии с федеральным законодательством», — уточнили в Смольном.