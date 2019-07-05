Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в Социальный кодекс Северной столицы, которые с 2020 года фактически отменяют действующий на сегодня четырехмесячный ценз проживания в осажденном Ленинграде для получения социальных выплат и льгот.

Ранее эти изменения по предложению Беглова одобрило Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Жители Санкт-Петербурге, которые родились или временно находились в блокадном Ленинграде в 1941—1944 годах, но пробыли в условиях блокады менее четырех месяцев, получат право на льготы и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

В то же время новый региональный закон не предусматривает предоставления таким гражданам особого статуса, какой есть у блокадников, проживших более четырех месяцев в блокадном городе, — этот статус является прерогативой федерального законодателя.

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С принятием поправок в Социальный кодекс, граждане, которые не награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», родившиеся и (или) проживавшие в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, независимо от количества дней проживания, получат право на обеспечение путевками на оздоровительный отдых в госучреждениях Петербурга, на ежемесячную денежную выплату в размере 3000 рублей.

Кроме того, новые льготники получат право на бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения, на льготный проезд с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного сообщения, на приобретение месячного единого именного льготного билета на проезд в общественном транспорте Петербурга.

При наличии инвалидности такие граждане получат право на предоставление ежемесячной доплаты к пенсии: инвалиды I группы — 10 000 рублей; инвалиды II группы — 7500 рублей; инвалиды III группы — 5000 рублей.

Все дополнительные меры социальной поддержки будут предоставлены с 1 января 2020 года за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

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