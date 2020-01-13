Сухум, 13 января, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Лидер «Блока оппозиционных сил» в Абхазии Аслан Бжания 13 января заявил о намерении баллотироваться на пост президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

Флаг Абхазии

«Я буду баллотироваться», — ответил политик на вопрос журналистов.

Бжания отметил, что в Абхазии в первую очередь необходимо внедрить «правовую культуру», а также добиться того, чтобы в стране хозяевами были только закон и народ.

Как передавало ИА REGNUM, после того как верховный суд Абхазии признал недействительными выборы президента, которые прошли в 2019 году, ЦИК республики установил дату перевыборов на 22 марта 2020 года.

Ранее соратник Бжании, экс-кандидат на прошлогодних выборах Алхас Квициниа, который и добивался через суд отмены результатов голосования, заявил, что вопрос о том, кто пойдет на предстоящие выборы, не обсуждался.