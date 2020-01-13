Сухум, , 14:13 — REGNUM В «Блоке оппозиционных сил» пока не приняли решение, кто от них будет участвовать в выборах президента Абхазии. Об этом 13 января в интервью Sputnik рассказал один из лидеров оппозиционного объединения Алхас Квициниа.

«У оппозиции есть лидер — Аслан Бжания. Но, как вы знаете, он восстанавливается после тяжелого отравления. Мы пока не говорили на эту тему», — пояснил Квициниа.

Он отметил, что ситуация в стране стабилизировалась, и теперь нужно надеяться на лучшую жизнь.

Как передавало ИА REGNUM, Квициниа в 2019 году принял участие в президентских выборах из-за отравления его соратника Бжании и прошел во второй тур. После второго голосования с небольшим отрывом победил Рауль Хаджимба, но Квициниа обратился в суд и стал требовать отмены результатов выборов.

Вначале решение было принято в пользу Хаджимбы, но после захвата протестующими здания администрации президента верховный суд признал выборы недействительными. Вскоре Хаджимба подал в отставку. Перевыборы назначены на 22 марта.

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