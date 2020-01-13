Токио, 13 января, 2020, 12:28 — ИА Регнум. Японское тюнинг-ателье Rowen International представило на автомобильном салоне в Токио тюнингованный Audi Q8. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Motor Audi Q8

Основные изменения коснулись экстерьера передней части автомобиля. Специалисты ателье создали передний бампер сложной формы, который органично вписывается в стиль Q8. Кроме того, тюнеры прикрепили на решётке радиатора, на багажнике и дверях машины шильдики и надписи с названием ателье.

На двери багажника автомобиля теперь установлен большой спойлер, а около задних дверей прикреплены дефлекторы. «Обуто» авто в эффектные новые двухцветные колесные диски. Также автомобиль теперь может похвастаться многосекционным диффузором со стоп-сигналом.

Предполагается, что под капотом у автомобиля установлен 340-сильный турбированный мотор V6 рабочим объёмом 3 л, который сочетается 8-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Ранее в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии появилось ОТТС на кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 для авторынка РФ с форсированным мотором. Согласно документам, автомобили будут снабжаться дизельным мотором V8 упрощённой модификации CZAA с битурбонаддувом объёмом 4 л.

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