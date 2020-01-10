Пекин, , 15:02 — REGNUM Китайская компания FAW представила шикарный седан Hongqi H9, который составит конкуренцию Mercedes S-Class, BMW S-Class и Audi A8. Об этом 10 января сообщается на сайте FormaСar.

Над экстерьером модели трудился экс-дизайнера Rolls-Royce Джайлс Тейлор. До него над дизайном машины поработал стилист Динь Янфень.

Дизайн нового Hongqi H9 станет фирменным стилем, который распространится на всю будущую линейку бренда.

Специалисты FAW использовали для отделки интерьера седана натуральную кожу и деревянный шпон. Внутри автомобиля есть цифровая приборная панель и дисплей мультимедийной системы. На рулевом колесе расположены сенсорные клавиши для управления опциями авто.

Также машина снабжена раздельными задними сиденьями с электрической регулировкой, подогревом и вентиляцией, панорамной крышей, ароматизатором, дисплеями для задних пассажиров и многим другим.

Ранее в Китае компания Nio представила купеобразный кроссовер EС6 с электрическим мотором. Экстерьер новинки схож с внешним видом кроссовера ES6.

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