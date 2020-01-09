Санкт-Петербург, 9 января, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Инвестиции в развитие петербургского железнодорожного узла могут увеличиться почти на 100 млрд рублей от ранее озвученной суммы и достигнуть 600 млрд к 2030 году. Согласно концепции, которую завершило ОАО «РЖД», деньги пойдут на создание в Петербурге железнодорожного полукольца с возможностью пересадок на метро.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка «Ласточка»

Железную дорогу по маршруту из Токсово в Гатчину предполагается интегрировать в сеть метро на уже существующих станциях «Девяткино», «Ладожская», «Волковская», «Электросила», а также планирующейся к вводу до 2030 года «Броневой». Маршрут электричек из Белоострова в Ораниенбаум должен будет интегрироваться в метро на станциях «Старая Деревня», «Черная речка», «Лесная», «Ладожская», «Волковская», «Электросила», «Броневая» и планируемой к постройке «Сосновой Поляне».

Второй маршрут также должен будет заходить в аэропорт «Пулково». По данным газеты «Коммерсантъ», прогнозируемый объем перевозок на полукольце в сторону «Пулково» может составить 5,9 млн человек, а стоимость строительства линии до аэропорта, с учетом подземного терминала, составит 84,9 млрд рублей. Кроме того, утверждает издание, РЖД также рассчитывает увеличить объем пассажирских перевозок в сторону Сестрорецка благодаря развитию района «Лахта-центра».

Второй же маршрут свяжет густонаселенные областные Всеволожск и Гатчину и увеличит количество электричек от «Броневой» до железнодорожной станции Пискаревка. Кроме того, РЖД надеется, что новый пересадочный узел на «Волковской» должен будет разгрузить поток с московского направления и принимать до 30% пассажиров к 2030 году.

При этом совокупные инвестиции могут достичь 598,6 млрд рублей. В РЖД полагают, что проект окупится, так как объем перевозок в пригородно-городском сообщении к 2030 году должен дорасти до 142 млн пассажиров — за счет переориентации с других видов транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Электрички станут городским видом транспорта в Петербурге

Напомним, в декабре губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о своем участии в совещании с руководством РЖД в Москве, где еще раз подтвердилось намерение вложить порядка 500 млрд рублей в развитие железнодорожного узла Петербурга до 2030 года. Часть этой суммы должна будет предоставить городская казна. Беглов уточнил, что основная задача — создать «каркас» из электричек вокруг станций метро. Вице-губернатор Эдуард Батанов также заявлял, что правительство города поддерживает идею РЖД по поводу строительства сквозной электрички через «Пулково» вместо несостоявшегося проекта «аэроэкспресса».

В сентябре в Смольном уже представляли проект двух железнодорожных полуколец Ораниенбаум — Белоостров и Гатчина — Токсово. Сообщалось, что новые маршруты электричек призваны соединить все пять существующих линий метро и основные вокзалы. В часы пик интервал движения поездов должен быть не больше 10 минут. Количество пригородных пассажирских поездов в таком случае можно будет увеличить до 90 пар в сутки на центральном участке.

Уточнялось, что РЖД задумали увеличить интенсивность движения на участках Финляндский вокзал — Мельничный ручей, Сертолово — Левашово, «Московский вокзал — Тосно, «Витебский вокзал — Павловск, «Балтийский вокзал — Гатчина и Финляндский вокзал — Выборг.