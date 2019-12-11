Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга добиваются превращения железнодорожного транспорта в базовый для города транспорт, в том числе для сферы внутригородских пассажирских перевозок. Об этом заявил на заседании правления ОАО «РЖД» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили 11 декабря в Смольном.

Электричка Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам главы города, сотрудничество Петербурга с РЖД «успешно развивается со скоростью «Сапсана».

Главной перспективой этого сотрудничества Беглов назвал включение электричек в систему общественного транспорта.

Это предполагает модернизацию пересадочных узлов, подведение железнодорожных путей к крупнейшим транспортно-логистическим центрам и аэропорту «Пулково», создание железнодорожных грузовых обходов.

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В настоящее время продолжается работа над вторым этапом «Концепции развития железнодорожной инфраструктуры для организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок в Санкт-Петербургском железнодорожном узле», со сроком планирования до 2030 года.

Губернатор отметил важность принятого закона об инвестиционном налоговом вычете, который позволит возмещать расходы, связанные с инвестициями в Петербурге. С 2020 года предприятия железнодорожного транспорта освобождаются от уплаты налога на недвижимое имущество.

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Значимыми событиями в сотрудничестве с ОАО «РЖД Беглов назвал подписание соглашения о сотрудничестве при передаче в собственность города и реконструкции Цимбалинского путепровода, договоренности о взаимной передаче девяти непрофильных автодорожных путепроводов, о благоустройстве территорий, прилегающих к полосе отвода железной дороги, а также начало разработки концепции развития Московского и Витебского вокзалов и транспортно-пересадочного узла «Удельная».

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