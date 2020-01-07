Анкара, 7 января, 2020, 21:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в столицу Турции Стамбул, где 8 января пройдут переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Kremlin.ru Владимир Путин прибывает в Турцию

В пресс-службе российского лидера отметили, что публичных мероприятий на вечер 7 января у Владимира Путина не запланировано.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин 8 января проведет переговоры с Эрдоганом, посвященные развитию двусторонних отношений стран и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, президент России примет участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток».

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