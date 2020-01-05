Анкара, 5 января 2020, 22:34 — REGNUM Президент Турции Тайип Эрдоган проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 8 января. Об этом заявил турецкий лидер в эфире телеканала CNN Turk.
«Путин приедет 8 января (в Турцию)», — сказал Эрдоган.
По его словам, лидеры двух государств планируют обсудить ряд вопросов, в том числе связанные с «Турецким потоком».
Как сообщало ИА REGNUM, на 8 января 2020 года запланировано официальное открытие газопровода «Турецкий поток». В церемонии должны принять участие лидеры РФ и Турции.
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