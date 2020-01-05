Анкара, 5 января, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 8 января. Об этом заявил турецкий лидер в эфире телеканала CNN Turk.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Путин приедет 8 января (в Турцию)», — сказал Эрдоган.

По его словам, лидеры двух государств планируют обсудить ряд вопросов, в том числе связанные с «Турецким потоком».

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 января 2020 года запланировано официальное открытие газопровода «Турецкий поток». В церемонии должны принять участие лидеры РФ и Турции.

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