София, , 14:34 — REGNUM Болгария готова получать российский газ из газопровода «Турецкий поток» с первого дня 2020 года. Об этом заявила болгарский министр энергетики Теменужка Петкова в ходе брифинга 30 декабря.

Она отметила, что с 1 января изменяется точка доставки российского газа на болгарскую территорию. Это будет компрессорная станция «Странджа 2», газ на которую поступит со стороны Турции.

Получение газа таким образом сэкономит для Болгарии около 70 млн левов (около €35 млн) каждый год, что даст возможность снизить цену на газ для потребителей примерно на 5%. Необходимая инфраструктура полностью готова, добавила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, официальное открытие газопровода «Турецкий поток» запланировано на 8 января 2020 года. В церемонии должны принять участие президенты России и Турции.

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