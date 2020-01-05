Багдад, 5 января, 2020, 17:43 — ИА Регнум. Власти Ирака направили в Совет Безопасности ООН ноту протеста на авиаудары Соединенных Штатов по Багдаду, сообщает 5 января телеканал Al Hadath.

U.S. Marine Corps Авиаудар

«МИД Ирака направил Генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности официальную жалобу в связи с ударом США на территории страны», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Ирака передал послу США послание с осуждением убийства командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в ночь на 3 января в Багдаде в результате удара со стороны американских военных.

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