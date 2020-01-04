Каракас, 4 января, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Госкомпания Венесуэлы по добыче нефти PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным компаниям, сообщает Reuters со ссылкой на экс-министра нефтяной промышленности Боливарианской республики и главы компании Рафаэля Рамиреса.

Танкер в Маракайбо. Венесуэла

«PDVSA больше не производит. Она подписывает контракты на производство с другими в рамках фактической приватизации», — сказал он.

Он добавил, что российская «Роснефть» и китайская CNPC входят в число компаний, которые помогают поддерживать PDVSA через эксплуатацию совместных месторождений или инвестиций в компанию.

По данным источника издания, соответствующее решение было принято из-за сокращения собственных мощностей компании, а также нехватки денежных средств и персонала из-за санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, долг PDVSA перед «Роснефтью» на начало 2019 года составлял $2,3 млрд, а на 30 сентября 2019 года составил $0,8 млрд. Таким образом венесуэльская компания сократила с начала прошлого года свой долг на $1,5 млрд, причём в третьем квартале уменьшила его на $300 млн.

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