23 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Похоже, пришло время усомниться в перспективности безоглядной поддержки Мадуро. С другой стороны, Россия хочет показать городу и миру, что она и только она может быть верным партнёром.

Авигдор Эскин, , 22:35 — REGNUM В прошлую пятницу, 18 октября, британская «Экспресс» вышла с интригующим заголовком: «Путин берет под контроль нефть Венесуэлы, когда попытки Трампа сокрушить коммунистический режим Мадуро провалились». Газета повествует об очень странной сделке по передаче государственной венесуэльской компании-монополиста PDVSA «Роснефти». При внимательном прочтении мы обнаружим, что британское издание ссылается на местную венесуэльскую газету El Nacional, возвестившую о переговорах о передаче России контроля над богатейшими в мире нефтяными ресурсами взамен на списание долгов. С 2006 года доныне долги Венесуэлы Москве достигли 13 миллиардов долларов.

Венесуэла

Так или иначе, никакой сделки покамест не заключено. И странно, если она будет заключена. Власти Каракаса задолжали Китаю существенно больше, нежели России. Трудно поверить, что Мадуро пойдёт на тотальную передачу своей нефти Москве взамен на долги, забыв о больших задолженностях Китаю. Также не совсем ясно, зачем «Роснефти» брать под контроль убыточное предприятие в стране с инфляцией, приближающейся в этом году к десяти миллионам процентов. Да, к десяти миллионам.

Венесуэла — страна заката боливарианской мечты в псевдомарксистском исполнении Чавеса и Мадуро. Колоритнейший Уго Чавес вышел на сцену в ходе двух попыток переворота и свержения демократического правительства в 1992 году, в ходе которых погибло сто тридцать шесть человек. А после пяти лет в тюрьме Чавес был досрочно освобождён и вскоре после выхода победил на выборах.

В левацких кругах Чавеса любят за сквернословие в адрес американцев и его социальные реформы. С меньшей охотой там говорят о том, как именно Чавес довёл страну до экономической катастрофы. Сегодняшний правитель Венесуэлы Мадуро ссылается на жесткие американские санкции в попытке объяснить экономическую и социальную катастрофу. Да, начиная с 2017 года Вашингтон держит Венесуэлу под жесткими санкциями. Но очень сложно свалить на Вашингтон или на Москву то, что было там рукотворной катастрофой.

За последние пять лет ВВП страны сократился на 60 процентов. Уровень зарплат упал за это время на 92 процента. Уровень добычи нефти упал с трёх с половиной миллионов баррелей в день до восьмисот тысяч. Около трёх четвертей жителей страны потеряли за эти годы более десятка килограммов, и не по причине оздоровительного голодания. Жуткие показатели детской смертности и гибели людей от диабета из-за отсутствия инсулина — это началось не с 2017 года. Прибавьте к этому проблему с питьевой водой и отсутствием общественных туалетов, и вы получите оруэлловский 1984-й в экономической и социальной сфере. Неудивительно, что около четырёх с половиной миллионов жителей Венесуэлы стали беженцами в соседних странах.

Если суммировать причины катастрофы, то начнём с признания самого факта попытки со стороны Чавеса финансово одождить социально отстававших. До Чавеса это была шестая экономика в Латинской Америке. Высокие цены на нефть были для него соблазном начать неуёмно тратить и брать в долг. Не вкладывать в резервы или в экономику, а обогащать неимущих и накапливать долги — вот что было стержнем.

К этому надо добавить планомерную политику коррумпирования государственных чиновников и армии. Чавес целенаправленно внедрял свою идеологию в армию и расширял ее ряды. Это было дальновидно с его стороны. Именно армия сегодня удерживает у власти Мадуро. Для понимания размаха стяжания коррупции назовём одну цифру: сегодня в Венесуэле насчитывается две тысячи генералов. Во всем НАТО нет такого количества генералов. Проверьте для сравнения число генералов в России.

Как известно, Венесуэла не страдает ни от какой внешней угрозы. Генералы и полковники — это верные режиму коррумпированные политруки. Режим даёт им поживиться всем мыслимым, включая наркоторговлю. А взамен — лояльность определённой партии и определенному президенту. Это помогает преемнику Чавеса, Мадуро, удержаться, но все оно было катастрофично для экономики и не только. Временно воспарявшее духом бедное меньшинство оказалось в ещё более отчаянном положении.

Пожалуй, именно степени лояльности армии не учли лидеры оппозиции и американские стратеги, когда демонстрировали уверенность в успехе протестов минувшей весной. То есть массы хлынули на улицы. И это те люди, которые проголосовали в парламенте за Гуайдо с его соратниками. Можно смело сказать, что подавляющее большинство жителей Венесуэлы относятся к категории недовольных. Не путать с проамериканскими или просто неоконсервативными веяниями. У латиноамериканцев неиссякаемо много претензий к Вашингтону. Это относится и к оппозиционным массам в Венесуэле.

Наряду с заголовком британской «Экспресс» стоит обратить внимание на информацию о переговорах Гуайдо с китайцами и о встречах приближенных Мадуро с представителем Трампа, Элиотом Абрамсом. Дело в том, что китайцы хорошо понимают, что их шансы вернуть долги повысятся, возможно, при смене власти в Венесуэле и отмене санкций. В Пекине не любят встревать в раздоры типа уличных протестов. Там очень опасались полного коллапса в Венесуэле в случае перерастания беспорядков в гражданскую войну. Но вот плавный переход власти к Гуайдо не рассматривается в Китае как бедствие.

Переговоры доверенных лиц Мадуро с американцами также могли иметь отношение к плавным и бескровным сценариям.

Вопрос: что делать Москве? Речь идёт о верном интересам России режиме, признавшем даже протектораты в Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. Весенняя волна угасла благодаря лояльности армии. Но как долго можно удерживать у власти режим при инфляции в десять миллионов и при активном способствовании успеху оппозиции со стороны всех соседей?

Похоже, пришло время усомниться в перспективности безоглядной поддержки Мадуро. С другой стороны, Россия хочет показать городу и миру, что она и только она может быть верным партнёром. Поэтому тут вырисовывается путь мирных инициатив с целью избежания гражданской войны. Нечто ведущее к «кохабитации». Любой другой сценарий может не только обернуться ещё более болезненной трагедией для Венесуэлы, но и — ущербом интересам Москвы. Россия показала там своё мастерство на международной арене. Важно не утерять его.