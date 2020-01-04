Вашингтон, 4 января, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Соединенные Штаты отменили военно-морские учения у берегов Марокко в связи с усилением напряженности после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает 4 января портал «360».

U.S. Navy Десантный корабль ВМС США Bataan

Отмечается, что Вашингтон направит десантный корабль USS Bataan и военнослужащих 26-го экспедиционного батальона морской пехоты, которые должны были принимать участие в учениях, на Ближний Восток.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

Руководство Ирана уже заявило, что отомстит США за убийство Сулеймани, которого в Иране считали национальным героем.

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