Вашингтон, 3 января, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Соединенные Штаты дополнительно отправят на Ближний Восток порядка трех тысяч военных, сообщает Reuters со ссылкой на решение Пентагона.

U.S. Army Американские солдаты на Ближнем Востоке

Отмечается, что соответствующее решение Минобороны США приняло в целях предосторожности «в связи с возросшей угрозой».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса. Руководство Ирана уже заявило, что отомстит США за убийство Сулеймани, которого в Иране считали национальным героем.

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