Вашингтон, 3 января, 2020, 20:45 — ИА Регнум. Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани спасло жизни «сотен американцев», заявил 3 января госсекретарь США Майкл Помпео в интервью CNN.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Сулеймани активно планировал крупные операции в регионе, которые ставили под угрозу жизни десятков, если не сотен американцев», — сказал он.

Он добавил, что у Вашингтона есть основания ожидать, что «люди не только в Ираке, но и в Иране будут рассматривать американские действия, совершенные прошлой ночью, как их освобождение, как предоставление свободы, чтобы иметь возможность обеспечить процветание своих стран».

Помпео также выразил уверенность, что «помощь, которую мы оказываем иранцам, защищая интересы США, улучшит жизнь и этих людей».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса. Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону убийство Сулеймани.

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