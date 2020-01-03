Москва, , 17:47 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает 3 января на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны высказали озабоченность в связи с гибелью Сулеймани и констатировали, что это может серьёзно обострить ситуацию в регионе.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны, добавили в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

Политическое руководство Ирана уже заявило, что отомстит США за убийство Сулеймани, которого в Иране считали национальным героем.

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