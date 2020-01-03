Вашингтон, 3 января, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Соединенные Штаты и Иран проявить максимальную сдержанность после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

U.S. Mission Антониу Гутерреш

«Мир не может допустить новой войны в регионе Персидского залива», — говорится в заявлении Гутерреша.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американские войска убили командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

Читайте также: США и Иран на пороге войны. Противостояние в Багдаде — все новости