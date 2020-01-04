Москва, 4 января, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Национальные проекты и план инфраструктурного развития России, заявленные в суперуказе президента, должны находиться в фокусе внимания любого чиновника, особенно высокого уровня. Как обстоит дело с выполнением важнейших проектов через год после их официального старта и почему пока что воплощение нацпроектов выглядит довольно бледно, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Верным путем идете, товарищи. Советский плакат

Характерным примером ухода от важнейших тем, заявленных в путинском суперуказе, стал ПМЭФ, выступавшие на котором сосредоточились на пессимистических прогнозах. Основания для них, конечно, есть, взять хотя бы состояние с реально располагаемыми доходам россиян, налогами или инвестиционным климатом — везде картина вовсе не радужная. Так было и в прошлом году, если вспомнить темы, которые обсуждались теми же ответственными персонами в похожих обстоятельствах. А в этом году пришлось констатировать еще и угрожающие тенденции в российской демографии.

И главное — никто из правительства так и не может сказать прямо, дадут ли результат принимаемые меры, вроде запланированного повышения выплат, и если да, то когда это произойдет? Если и дальше все, от кого зависит воплощение нацпроектов в жизнь, будут только кивать друг на друга, ссылаться на ухудшение условий и ждать у моря погоды, положительных сдвигов в российской реальности придется ждать очень долго. Безобразно долго.

Читайте статью Андрея Маленького «Правительство России: вниз по лестнице, ведущей вверх».