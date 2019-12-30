Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Стоимость одного килограмма мандаринов на рынках Ростова-на-Дону составляет от 70 до 120 рублей. При этом в некоторых супермаркетах килограмм цитрусовых обойдётся дешевле — около 65 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Мандарины из Марокко

Жителям Ростова-на-Дону предлагают купить цитрусовые, привезённые из Грузии, Абхазии и Марокко. Торговцы обещают, что все мандарины сладкие и сочные.

ИА REGNUM напоминает, что специалисты ранее дали советы по выбору мандаринов. В частности, в первую очередь необходимо обратить внимание на форму и цвет плодов. Цитрусовые должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета, без черных пятен.