Вашингтон, 30 декабря, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Американский автомобильный производитель Lincoln (принадлежит Ford Motor Company) представил революционный концепт Perceiver для любителей скорости. Об этом сообщается на сайте издания Carscoops.

Carscoops Концепт Perceiver

Концептуальный Lincoln Perceiver выделяется среди других концепт-каров беспилотников своей оригинальной внешностью, напоминающей компьютерную мышку, и большой мощностью.

Сообщается, что новинка будет отличаться хорошей аэродинамикой, популярной сегодня автономностью и большой скоростью. Линии его корпуса, удлиненный силуэт и пропорции также работают на аэродинамику.

Отдельно стоит отметить оригинальный дизайн передней части авто — передние колеса полностью скрыты под кузовом машины, что только добавляет аэродинамичности авто.

Внутри автомобиля нет ни рулевого колеса, ни педалей. При этом пассажирам доступен обзор из лобового стекла, который простирается над их головами вплоть до уровня ног.

Пока данных о динамических характеристиках новинки нет.

Напомним, компания Ford анонсировала на следующий год производство рестайлингового внедорожника Expedition в версии FX4 off-road package. Он стал ещё более проходимым и комфортным. FX4 создан на основе исследований клиентов автопроизводителя.

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