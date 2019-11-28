Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Американский автопроизводитель Lincoln создаст на основе платформы стартапа Rivian свой первый электрокроссовер. Об этом сообщает Motor1.

Электрическое авто позиционируется как премиальная модель и имеет заводской номер U787. Стоит отметить, что инвестором стартапа Rivian является автокомпания Ford Motor, куда также входит и бренд Lincoln. Так, известно, что Ford в прошлом году инвестировал в Rivian 500 млн долларов.

Ранее стало известно, что чешский автопроизводитель Skoda произвёл свой первый пятидверный электромобиль под названием CITIGOe iV. Его производительность равна 83 л. с., а скорость разгона до «сотни» составляет 12,3 с.