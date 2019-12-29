Иллинойс, США, 29 декабря, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Совокупный размер вознаграждения, полученного Деннисом Меленбергом после ухода с поста главы компании Boeing, может составить до $60 млн. Об этом сообщает CNN Business.

Доллары

По данным издания, «золотой парашют» Меленберга составят прямые выплаты, выходное и пенсионное пособие. Согласно с данными Boeing о предполагаемых дополнительных выплатах при увольнении, общая сумма вознаграждения экс-главы компании составит более 57$ млн.

Напомним, Деннис Меленберг объявил об уходе с поста генерального директора компании Boeing 23 декабря. Меленберг возглавил Boeing в 2015 году, ранее он занимал другие руководящие должности в компании, а его общий стаж работы в Boeing составляет 34 года.

Отставка главы Boeing прошла на фоне неудач компании в связи с двумя авиакатастрофами лайнеров 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. После крушения самолёта 737 MAX под Аддис-Абебой 10 марта 2019 года эксплуатация пассажирский лайнеров этой серии была приостановлена по всему миру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря после отставки Денниса Меленберга в Boeing объявили, что пост генерального директора компании займёт Дэвид Кэлхун. Новый руководитель должен будет обеспечить возобновление эксплуатации самолётов 737 MAX.