Иллинойс, США, , 17:31 — REGNUM Глава американской компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку. Об этом сообщила 23 декабря пресс-служба корпорации.

Как уточняется, на этой должности его сменит Дэвид Кэлхун. Перед новым руководством Boeing будет стоять задача обеспечить «безопасное возвращение» к эксплуатации самолётов 737 MAX, говорится в сообщении.

Отставка руководителя компании происходит на фоне скандала с запретом полётов 737 MAX в большинстве стран мира после авиакатастрофы в Эфиопии, причиной которой стала неисправность программного обеспечения лайнера.