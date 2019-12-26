Лондон, 26 декабря, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Дилерский центр Lamborghini в Лондоне организовал необычный ужин в окружении 17 культовых моделей Lamborghini. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Carsweek Ужин в окружении 17 культовых моделей Lamborghini

Гости ужинали среди таких легендарных моделей, как 400GT, Murcielago SV 2009, LM002 SUV, Countach, Diablo, Islero S и Gallardo.

И конечно же среди выставленных автомобилей было авто получившее звание Лучший автомобиль 70-х годов прошлого века — купе Lamborghini Miura. Сообщается, что модель проехала всего 2092 км.

Технический директор Lamborghini Polo Storico Франческо Стеванин рассказал за ужином о деятельности подразделения Polo Storico, которое было специально создано для сохранения классических моделей марки.

Позднее Стеванин вместе с менеджером по обслуживанию дилерского центра Lamborghini London Полом Кингом рассказали о реставрации всех моделей, которые присутствовали на мероприятии.

Напомним, с начала 2019 года в Южной Корее было продано 130 единиц итальянских суперкаров Lamborghini. Это весьма хороший результат, если учесть, что в прошлые годы южнокорейские автолюбители покупали в среднем по 18 таких машин.

Читайте также: В Lamborghini раскрыли планы компании на новые модели