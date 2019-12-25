Москва, 25 декабря, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала «мразью» заказчиков фальсификаций на выборах в Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Голосование в Петербурге

На заседании ЦИК 25 декабря обсуждали многочисленные нарушения в ходе муниципальной кампании 2019 года в Петербурге, Памфилова требовала от Горизбиркома Петербурга провести анализ нарушений, но результатами этой работы осталась недовольна.

Памфилова заявила, что одной из основных проблем для ЦИК стало выявление и наказание заказчиков фальсификаций.

«Я их давно назвала мерзавцами, считаю, что это мразь. К сожалению, это не в наших силах часто — добраться до них. Но в любом случае, сигналы от нас шли, идут и будут идти», — сказала Памфилова.

Она добавила, что эти люди, фигурально выражаясь, все еще «выкручивают и выламывают руки» зависимым сотрудникам бюджетных учреждений, школ, детсадов, где устраивают избирательные участки. «Потом подставляют их под наказание, а сами остаются в тени», — заявила глава ЦИК.

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Напомним, ранее Элла Памфилова называла имена депутатов, которые, по ее сведениям, вмешивались в выборы в Петербурге.