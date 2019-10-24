Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM В Петербурге Горизбирком (СПбИК) подвел итоги работы муниципальных комиссий в предыдущем электоральном цикле. На заседании СПбИК 24 октября было решено расформировать 4 избиркома муниципальных образований (ИКМО), работу 16 избиркомов признали неудовлетворительной.

Судебный иск о расформировании ждёт одни из самых скандальных комиссий МО «Сергиевское», «Семеновский», «Коломяги» и «Екатерингофский», чьё название, по выражению члена ЦИК Евгения Шевченко, уже «стало нарицательным».

Шевченко присутствовал на заседании Горизбиркома и назвал число жалоб из Петербурга в Центральную избирательную комиссию «беспрецедентным»: 1333 обращения были поданы, а суды зарегистрировали 220 исков. В сам день голосования ЦИК получил 117 жалоб из северной столицы.

Заметим, предыдущие муниципальные выборы 2014 года уже называли самыми «грязными» в России, но, по мнению Шевченко, число жалоб в 2019 году только возросло. Председатель ЦИК Элла Памфилова рекомендовала членам петербургского Горизбиркома и его главе Виктору Миненко подумать об отставке «по собственному желанию», но, как позднее заявил Миненко СМИ, ни он, ни его коллеги уходить не собираются.

При этом СПбИК предлагает поправки в федеральное законодательство, согласно которым ИКМО как структура могут быть упразднены, а их полномочия переданы территориальным избиркомам, которые подчиняются СПбИК напрямую. ЦИК эту инициативу поддержал.

Напомним, в ходе муниципальных выборов 2019 года в Петербурге множество ИКМО сначала скрывали от кандидатов дату старта кампании и своё местонахождение, отказывались пускать их внутрь, чтобы подать документы, не регистрировали их под надуманными предлогами, устраивали «фейковые» очереди из подставных кандидатов, чтобы не встречаться с реальными, в случае же регистрации «нежелательных» через СПбИК — подавали на них в суд.

После же дня голосования комиссии устраивали многократные пересчёты бюллетеней, из-за чего результаты выборов порой кардинально менялись, чаще всего впользу тех выдвиженцев, кто так или иначе был связан с «Единой Россией» или действующей властью.