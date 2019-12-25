Санкт-Петербург, 25 декабря, 2019, 15:24 — ИА Регнум. С Нового года стоимость проезда в маршрутках в Петербурге может увеличиться до 50 рублей за одну поездку. Об этом заявил 25 декабря глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутное такси

«На 10 рублей увеличена предельная максимальная стоимость на проезд в маршрутках. Но при этом все транспортные компании вправе принимать самостоятельные решения. Так как устанавливается предельно максимальный уровень тарифов именно на проезд в маршрутках», — сказал Коптин.

Сейчас стоимость проезда на коммерческих маршрутах в большинстве своем равна стоимости проезда в наземных автобусах, то есть 40 рублям. Таким образом, компании могут поднять цены с 1 января 2020 года, но не имеют права просить более 50 рублей за поездку.

Читайте также: Чиновник объяснил подорожание проезда в Петербурге «ростом доходов» горожан

Напомним, власти Петербурга решили поднять стоимость проезда в общественном транспорте с Нового года примерно на 25% — до 50 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях, до 55 рублей в метро. Длительные проездные и поездки по «Подорожнику» тоже подорожают, но не так существенно. Стоимость проезда по «Единой карте петербуржца» не увеличится.

Как известно, Петербург находится в процессе транспортной реформы, согласно которой летом 2020 года Смольный намерен упразднить почти все коммерческие маршрутки.