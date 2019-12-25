Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Власти Петербурга пошли на повышение тарифов на транспорт, так как в 2020 году доходы горожан вырастут. Так объяснил ситуацию глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин, передает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Трамвай в зимнее время Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, разовые поездки на наземном транспорте и на метро с 1 января 2020 года подорожают на 10 рублей — до 50 и 55 рублей соответственно.

«Расходы бюджета ежегодно увеличиваются, эта величина уже превысила критическую массу. Необходимо в минимальных объемах повышать, чтобы я это не ударило по карману жителей», — сказал Коптин, имея в виду, что многоразовые проездные подорожают на 4%, а не на 25%.

Он объяснил, почему в 2019 году, когда в Петербурге выбирали нового губернатора, рост тарифов был заморожен.

«Это экономико-политические решения. Сравнивали среднедушевые доходы жителей, которые практически не увеличивались, принималось решение, по крайней мере, в части платы за проезд оставить без изменений», — сказал Коптин.

Однако в 2020 году «обстановка» в кошельках петербуржцев изменится, полагают в Смольном.

«Теперь прогнозно [доходы] будут увеличиваться на 2020 год, да. <…> По статистике не падает, а все-таки увеличивается среднедушевой доход. Мы пользуемся данными комитета по экономике, он формирует стратегию, и там рост плановых доходов предусмотрен», — пояснил чиновник.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Юрий Калабин 23 декабря заявил, что петербуржцы стали потреблять меньше хлебобулочных изделий не из-за снижения уровня жизни, а, наоборот, потому, что стали жить лучше, и теперь чаще ходят по ресторанам.

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