Берлин, 25 декабря, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Mercedes-Benz представила электрическую вариацию фургона Sprinter мощностью 114 л. с. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Motor1 электрофургон Mercedes-Benz Sprinter

Sprinter будут производить в двух вариантах — с короткой и высокой крышей.

В движение электрофургон приводит электромотор мощностью 114 «лошадей» (295 Нм). Он расположен на передней оси автомобиля. Питает агрегат аккумуляторная батарея на 41 либо 55 кВт-ч. Запас хода электрокара на одном заряде в стандартной модификации составляет 115 км.

Размеры электрической версии фургона не отличаются от размеров бензиновой версии автомобиля. Длина машины также составляет 5932 мм, а объём её грузового отсека равен 10,5 куб. метра. При этом полный вес фургона — 3,5 т.

Стоит отметить неплохую для электрокара грузоподъёмность, которая достигает до 1040 кг.

Напомним, 24 декабря нынешнего года компания «Мерседес-Бенц РУС» объявила об отзыве в России 1118 моделей Mercedes-Benz GLE (1022 ед.) и Mercedes-Benz S-Класса (96 ед.).

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