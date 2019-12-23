Берлин, , 11:35 — REGNUM Официальные дилеры немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в России приступили к продаже тюнинг-версии нового GLE с обвесом Larte Design. Об этом сообщается на BenzInsider.

Специалисты ателье снабдили автомобиль накладками на бамперы и радиаторную решётку, а также новой системой выхлопа и диффузором. Новинка имеет увеличенный сплиттер спереди и накладки на передних крыльях.

В задней части автомобиля изменения более значительные. Там вместо стандартного выхлопа была установлена пара двойных круглых насадок в стилистике модели GLE 53. Стоит отметить, что диффузор отличается от предыдущего наличием двух диодных полосок стоп-сигналов. Кроме того, тюнеры оснастили авто спойлером и оригинальной накладкой на пятой двери.

Всего имеется два варианта обвеса. Один из них сделан из карбона, а второй из композитного материала. Детали обвеса могут быть покрыты глянцем или оформлены матовым лаком.

Стоимость тюнинг-кита пока не раскрывается.

Напомним, в начале декабря тюнинг-ателье Lumma Design представило рестайлинговый Mercedes-Benz G-Class с аэродинамическим обвесом из углеволокна. В компании рестайлинговое авто назвали CLR G770. Оно получило задний спойлер на крыше, крышку запасного колеса, а также улучшенный капот.

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