Москва, 24 декабря, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В России уже с 2020 года изменятся правила допуска граждан к управлению транспортными средствами. Соответствующее постановление от 20 декабря 2019 года №1734 подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Учебная машина

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Как следует из документа, на который ссылается газета «Коммерсантъ», с 1 января 2020 года будущих автолюбителей разрешат обучать вождению на магистралях с разрешённой скоростью более 60 км/ч. Кроме того, автоинспекторам разрешат не возвращать права после лишения до полной оплаты нарушителем ранее выписанных штрафов.

Также будет увеличен возрастной ценз для обучающихся вождению автобуса, троллейбуса или трамвая. Получить права категории D, Tb, Tm можно будет не с 16 лет, как сейчас, а только с 20 лет.

Ещё одна «порция» изменений в правилах проведения экзамена на водительские права начнёт действовать с 1 октября 2020 года. Навыки управления автомобилем будут проверять в рамках единого получасового экзамена, который будет включать в себя элементы существующих ныне этапов «площадка» и «город».

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Ещё одно новшество — возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Также ГИБДД сможет отменить положительный результат испытания в случае, если кандидат предоставил поддельные документы.

В постановлении уточняются и сроки повторной сдачи практической и теоретической частей экзамена на права в случае провала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции РФ Николай Гиляков заявил, что в будущем количество теоретических задач в экзамене для получения водительских прав значительно вырастет. В частности, появятся вопросы об основах безопасного вождения и вопросы, касающиеся психологических основ. Отдельно будет выделен профессиональный блок. При этом основная часть практического экзамена будет проводиться в условиях реального дорожного движения, а не «площадки».