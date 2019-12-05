Москва, , 15:57 — REGNUM Количество теоретических задач в экзамене для получения водительских прав значительно вырастет. Об этом заявил 5 декабря журналистам замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции РФ Николай Гиляков.

В основном в теоретической части появятся вопросы об основах безопасного вождения и вопросы, касающиеся психологических основ. Отдельно будет выделен профессиональный блок.

Таким образом, вопросы будут входить в блоки «Основы безопасности вождения», «ПДД», «Законодательство», «Медицина», «Устройство ТС», «Психология», «Профессиональный блок». В настоящее время на экзамене нужно ответить на 800 вопросов.

Основная часть практического экзамена будет проводиться в условиях реального дорожного движения, а не «площадки». Водитель покажет свои навыки на закрытых территориях или на участках с малоинтенсивным движением, например, на стоянках возле торговых комплексов.

Также в Госавтоинспекции планируют отказаться от штрафных баллов в практической части экзамена. Изменения должны вступить в силу с 1 октября 2020 года.