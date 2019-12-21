Ямусукро, 22 декабря, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Работа над совершенствованием проекта пенсионной реформы во Франции продолжится, несмотря на праздники. Об этом 21 декабря заявил журналистам французский президент Франции Эмманюэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«На период праздников у правительства не будет передышки, учитывая взятые нами обязательства и важность сложившейся ситуации», — сказал он на пресс-конференции с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой.

Он добавил, что принимает личное участие в работе над проектом, занимая при этом сторону «всех жителей» Франции и улучшая ситуацию вместе с предприятиями, которые пострадали от многодневных забастовок.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2019 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о проведении пенсионной реформы. После этого по всей стране началась массовая забастовка, в которой принимают участие работники транспорта, полицейские, учителя и служащие других отраслей.

Читайте также: Названа дата новой забастовки во Франции