Париж, , 22:20 — REGNUM Очередная забастовка во Франции запланирована на 9 января 2020 г., сообщил 19 декабря журналистам глава профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Филипп Мартинез.

Мартинез «Следующая межпрофессиональная забастовка состоится 9 января».

Напомним, во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, которая уравнивает возраст выхода на пенсию для всех категорий (отмену льгот) и материально поощряет более поздний срок выхода на пенсию.

Более активно в протестах участвуют сотрудники тех сфер промышленности, которые должны были до реформы выйти на пенсию досрочно. Реформа распространяется на лиц, родившихся в 1975 году и позднее.

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