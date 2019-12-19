Париж, 19 декабря 2019, 22:20 — REGNUM Очередная забастовка во Франции запланирована на 9 января 2020 г., сообщил 19 декабря журналистам глава профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Филипп Мартинез.
Напомним, во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, которая уравнивает возраст выхода на пенсию для всех категорий (отмену льгот) и материально поощряет более поздний срок выхода на пенсию.
Более активно в протестах участвуют сотрудники тех сфер промышленности, которые должны были до реформы выйти на пенсию досрочно. Реформа распространяется на лиц, родившихся в 1975 году и позднее.
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