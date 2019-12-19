Москва, 19 декабря, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Журналист издания 47News из Ленинградской области смог «вне очереди» задать на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина вопрос о самой острой проблеме региона — мусорной реформе, которая прошла в Ленобласти, но перенесена на несколько лет в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусор вблизи Петербурга

Вопрос журналист задал вне очереди и перекричав коллег, на что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил проявлять уважение, а Владимир Путин сказал, что в порядке исключения ответит на него, и попросил не устраивать восточный базар.

По словам корреспондента 47News Виктора Смирнова, 1 ноября 2019 года Ленинградская область полностью перешла на новую форму обращения с ТКО. Главной задачей региональных властей является внедрение современных технологий обработки отходов и пресечение нелегальной деятельности в сфере обращения с мусором.

Региональные власти взяли на контроль транспортные потоки с отходами, чтобы исключить появление несанкционированных свалок, с которыми вынуждены бороться за счет бюджетных средств. Однако мусор продолжает поступать в большом количестве из Петербурга, и взять его под контроль невозможно, поскольку Петербург не провел мусорную реформу и отложил ее на несколько лет.

«Мусор мегаполиса, практически весь, уезжает в Ленобласть. Идет ресинхронизация, страдает логистика, у жителей Ленобласти возникает резонный вопрос: «почему под моими окнами растут свалки, а мусор везется из города». Можно ли законодательно поторопить Петербург?» — задал вопрос Смирнов.

Владимир Путин ответил, что законодательно поторопить власти города можно, но проблема кроется в другом — нет прямого диалога властей с людьми. Жителям не объясняют, что и откуда поступает, на каком основании и в каком виде будет развиваться реформа.

После чего журналист перебил президента и попросил Владимира Путина после пресс-конференции уделить десять минут для интервью, чем вызвал улыбку у главы государства и смех у собравшейся на мероприятии публики. Путин также пообещал подумать над этим предложением и обратил внимание, что не ответил на первый вопрос.

По его словам, в год по стране, в России генерируется 70 млн тонн бытовых отходов. Такой отрасли, как переработка ТКО, ни в СССР, ни в новой России никогда не было, поэтому сейчас ее создают с нуля.

«Основные решения в целом приняты, создан федеральный оператор, 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования по этому вопросу. Чего, мне кажется, не хватает? Точно не хватает прямого общения с гражданами, как и где будут перерабатываться и захораниваться отходы. Конечно, мы должны совершенно точно избавиться от всяких серых схем и криминала и наводить элементарный порядок. Люди справедливо возмущены ростом тарифов, не было никогда отдельно строчки по бытовым отходам, теперь она появилась, нужно объяснять, откуда взялись эти цифры, нужно, чтобы все было прозрачно», — сказал Путин. По его словам, как только процесс с мусором будет прозрачным, ситуация изменится. Кроме того, глава РФ считает, что количество предприятий по переработке отходов должно быть увеличено, и для этого нужно провести просветительские мероприятия, чтобы объяснить жителям, как это отразится на их жизни, здоровье и экологии. «Если мы будем использоваться новейшие технологии, а именно так мы и будем делать, то не будет возникать проблем. Только нужно делать всё, как мы договаривались. Для этого нужен общественный контроль, общественные организации, я уже разговаривал об этом с ОНФ и прошу еще раз уделить этому внимание», — отметил он.

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