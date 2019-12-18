Санкт-Петербург, 18 декабря, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Петербургу стоит начать «мусорную реформу» с нескольких пилотных зон и не забывать о негативном опыте Архангельской и Московской областей. Об этом заявил президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусор

Напомним, в Петербурге переход к новой системе обращения с бытовым мусором отсрочили до 2021 года. Соседняя Ленобласть уже перешла на новые принципы обработки ТКО.

«Нужно использовать негативный опыт Архангельской и Московской областей. Ленинградская область уже выбрала единого оператора», — сказал Ходачек.

Он считает, что подходить к вопросу о новой схеме обработки твердых бытовых отходов нужно осторожно. Ходачек напомнил, что «тот, кто в России отвечал за эту реформу, уже снят распоряжением Дмитрия Медведева», имея в виду лишившегося должности замглавы Минприроды Владимира Логинова.

«Нужны пилотные территории, может быть, Кронштадт, может быть, на границе с Ленобластью, чтобы понять, в каком виде это будет», — посоветовал президент НИУ ВШЭ в Петербурге.

Ходачек также обратил внимание, что по предыдущему Генеральному плану в Петербурге должны были построить шесть предприятий по переработке мусора.

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