Симферополь, 18 декабря, 2019, 17:16 — ИА Регнум. Окончание строительства железнодорожной части Крымского моста официально подтвердил Ростехнадзор. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Glava.rk.gov.ru Крымский мост

Ростехнадзор осуществлял контроль над сооружением железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив с февраля 2016 года.

Для контроля за строительством была создана специальная рабочая группа из числа работников центрального аппарата Ростехнадзора, Северо-Кавказского управления ведомства и Межрегионального управления Ростехнадзора по Республике Крым и городу Севастополю под руководством Алексея Алёшина, главы Ростехнадзора.

В декабре текущего года состоялись последние выездные проверки, по результатам которых выдано заключение о соответствии, которое удостоверяет, что Крымский мост построен и полностью соответствует проектной документации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что начало железнодорожного (ж/д) движения по Крымскому мосту станет одним из важнейших событий года.