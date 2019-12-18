Москва, , 13:38 — REGNUM Начало железнодорожного (ж/д) движения по Крымскому мосту станет одним из важнейших движений года. Об этом 18 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень важно — это Крымский мост, то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, какие важные события в этом году ожидают Россию и добавив, что при этом конкретные события обозначить трудно.

Также пресс-секретарь главы РФ указал, что не нужно забывать и международной повестке дня и уточнил, что, по его мнению, «главными все-таки должны быть темы, которые связаны с развитием страны и с теми или иными процессами в стране».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков рассказал, что санкции США не станут препятствием для строительства газопровода «Северный поток — 2».