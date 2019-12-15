Екатеринбург, 15 декабря, 2019, 13:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге активисты «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) провели одиночный пикет у здания Законодательного собрания Свердловской области. Общественники выступают против принятия законопроекта о «семейном насилии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Пикет у здания Зкаонодательного собрания Свердловской области

По мнению участника мероприятия, за принятие в стране закона о домашнем насилии «ратуют феминистки, иноагенты и ЛГБТ». На плакате было озвучено главное требование: «Не пропустим эту пакость в Россию!».

«В России уже существует законодательная база, позволяющая привлекать к ответственности всех без исключения за совершение насильственных действий в отношении кого бы то ни было. В наших кодексах (УК и КоАП) есть более 40 законов, и зачем новый огород городить? Это нужно только тем, кто под благими предлогами о якобы «защите» хочет законодательно легализовать право на вторжение в семью с целью её разрушения. А специализирующиеся на подобных делах юристы в один голос заявляют, что законов хватает», — заявил общественник, добавив, что пикет проводится у Заксобрания, чтобы привлечь внимание органов законодательной власти к недопустимости принятия подобного закона.

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Как пояснили в пресс-службе свердловского отделения РВС, есть все основания полагать, что обсуждение законопроекта и попытка в очередной раз внести его на рассмотрение в законодательные органы власти инспирирована «Западом».

"Мы буквально по персонам можем проследить, кто и как лоббирует этот законопроект. Это организации, признанные в России нежелательными или иностранными агентами. Не удивительно, что ряд граждан, которые лоббируют и устраивают флешмобы, либо являются участниками, либо находятся в прямой связи с организаторами «болотного протеста» 2011−2012 гг., который носил антигосударственный характер и также напрямую был связан с западными структурами», — пояснил активист РВС.

По его мнению, введение в законодательство неопределённых норм, которые прописаны в законопроекте, создаст порочную практику «вольного толкования». Также он пояснил, что предлагаемый закон фактически доктринирует презумпцию виновности и нарушает основные законы Конституции.

«Этот закон никакими поправками не исправить. Это тот самый случай, когда «горбатого могила исправит». Так что от себя лично предлагаю лоббистам закона в России вернуть его своим западным кураторам. Такая пакость нам в стране не нужна», — подытожил активист.

Как сообщало ИА REGNUM, проект закона размещён на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения. На данный момент под текстом проекта оставлено более 10 тыс. комментариев, подавляющее большинство из которых — против принятия данного закона в России.

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Напомним, что ранее представители родительской общественности неоднократно заявляли, что в тех странах Запада, где принят такой закон, десятки тысяч невиновных людей подвергаются репрессиям, рушатся семьи и всё это отрицательно влияет на демографическую ситуацию.