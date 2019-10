21 октября 2019 | Время чтения 17 мин

Иван Куренной, , 18:21 — REGNUM В проекте Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия», который доступен в информационной системе «Гарант» говорится: «Отношения в сфере профилактики семейно-бытового насилия регулируются Конституцией Российской Федерации, общепризнанными нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Федеральным законом…». В другом доступном в сети проекте сказано: «Если международным договором, ратифицированным Российской Федерацией, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора». Это очередная попытка использовать статью 15 часть 4 Конституции РФ, для превалирования «западных ценностей» над суверенитетом России.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1915

Рабочие документы нам недоступны, но можно предположить, что эта работа подвёрстывается под реализацию подписанной многими европейскими странами Стамбульской «Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием». Эта конвенция является логическим продолжением Каирской программы действий от 1994 года по снижению рождаемости, так как помимо основной цели, реализация этих мер преследует дополнительные цели, связанные с вмешательством в воспитание детей, делая его преступлением.

Мы сосредоточимся в основном на детском направлении российского закона, являющемся, на наш взгляд, основным, ради которого закон поддерживают ЛГБТ-активисты. Ведь Стамбульская Конвенция так и говорит: «Стороны обеспечивают, чтобы культура, обычаи, религия, традиции и так называемые «соображения чести» не рассматривались в качестве оправдания каких-либо актов насилия, подпадающих под сферу действия настоящей Конвенции». Под актами насилия понимаются как действия, так и бездействие, которые расширяются до экономических и психологических. Под акт насилия в такой формулировке попадает отказ дать ребёнку деньги на посещение гей-клуба, или на смену пола, или просто неодобрение таких запросов ребёнка.

Каирская программа действий была утверждена на международной конференции в 1994 году, на которой обсуждались человеческое воспроизводство, структура семьи и сексуальность. Главной задачей было снижение рождаемости, которое преподносилось в альтруистичной обёртке гендерного равенства, заботы о репродуктивном здоровье женщины и соблюдения её репродуктивных прав (т. е. аборты и стерилизация). В качестве конкретных мер депопуляции перечислялись секспросвет, контрацепция и антифертильная пропаганда. В списке организаций, принимающих участие в разработке и финансировании программ снижения рождаемости в мире, фигурируют организации в составе ООН: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная федерация планирования семьи (МФПС), Совет по народонаселению, Фонд Рокфеллера и др.

Реализации этих социальных изменений, противоречащих стратегическим целям развития России, естественным образом препятствуют традиционные ценности народов РФ и институт семьи как таковой, а также религиозные убеждения сокращаемых народов. В связи с этим против указанных институтов производятся дискредитирующие и разрушающие действия, которые финансируются международными транснациональными элитами, поддерживающими сокращение населения планеты.

Как правило, люди и организации занимающиеся этой политикой выполняют сразу несколько параллельных задач в рамках описанных ниже планов депопуляции, которые обоснованно можно называть геноцидом.

10 сентября 2019 года на сайте «Project Syndicate» опубликован манифест «Мир и ООН должны сократить рост населения» [1]. Подобные заявления имеют давнюю историю и практику реализации. Упущение из виду щедро финансируемых глобальными элитами процессов сокращения рождаемости приводит к недооценке и ошибочной характеристике активности Российских леволиберальных деятелей, которые, по сути, являются компрадорами и коллаборантами, выполняющими установки внешней политики США и глобальных элит, что прямо противоречит стратегическим и демографическим интересам России, сформулированным В.В. Путиным в майских указах (повышение рождаемости).

Небольшая предыстория: в 1954 г. в США был опубликован памфлет «Бомба населения», где раздувалась угроза высоких темпов роста населения и заявлялось о настоятельной необходимости контроля над рождаемостью. В 1959 г. Госдеп США издал доклад о тенденциях мирового населения, в котором прозвучал вывод о том, что его стремительный рост угрожает международной стабильности. В 1969 году в своём обращении к Конгрессу президент США Никсон назвал рост населения «одной из самых серьёзных проблем для судьбы человечества» и призвал к неотложным действиям. Демограф Кингсли Дэвис, одна из центральных фигур в разработке политики ограничения рождаемости, наряду с популяризацией контрацептивов, абортов и стерилизации, предлагал «изменение сексуальных нравов» и поощрение «неестественных форм полового акта». Супруга Дэвиса, социолог Джудит Блейк, предлагала отменить налоговые и жилищные льготы, поощряющие деторождение, и устранить правовые и социальные санкции против гомосексуализма. Престон Клауд, представляющий Национальную академию наук США, рекомендовал правительству легализовать аборты и гомосексуальные союзы. В том же 1969 году вице-президент Международной Федерации планирования семьи (МФПС) Фредерик Яффе издал меморандум, в котором «поощрение роста гомосексуализма» числилось как один из методов сокращения рождаемости. В 1970 году автор теории демографического перехода Фрэнк Ноутстейн, выступая в Национальном военном колледже перед высшим офицерским составом отметил, что «гомосексуализм защищают на том основании, что он помогает сократить рост населения» [2, c. 626].

Подготовленный в 1974 году Советом по национальной безопасности США доклад «NSSM-200» сообщает о неотложной необходимости снижения рождаемости в мировом масштабе. Ставший руководством американской внешней политики этот доклад, помимо всего прочего, предлагает «сконцентрироваться на образовании и индоктринации подрастающего поколения детей относительно желательности меньшего размера семьи».

«Римский клуб» — международная организация, объединяющая представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты, которые, по их словам, занимаются «актуальными глобальным проблемами». В 1972 г. Римскому клубу был представлен доклад «Пределы роста», в котором приводились 12 возможных сценариев развития человечества. Все благоприятные сценарии требовали политических и социальных изменений, в том числе жёсткий контроль рождаемости на уровне естественной убыли.

В своём последнем докладе, адресуя необходимость принятия мер по сокращению населения, «Римский клуб» хвалит страны, принявшие политику «планирования семьи» и Каирские соглашения, порицает католичество за отвержение противозачаточных средств, и говорит о необходимости создания социальных условий, которые лишат людей стимула окружать себя большими семьями. В докладе прямо указано: «На имеющей пределы планете прирост населения должен быть урезан до того, как это вынудит природа» [3].

Политтехнолог Станислав Белковский описал необходимые для России изменения в трёх пунктах: 1) запрет Русской Православной Церкви (РПЦ), 2) легализация однополых браков, 3) легализация лёгких наркотиков.

После таких откровений становится понятным происхождение процессов, направленных на разрушение традиционных и семейных ценностей, способствующих деторождению.

Предлагаемый закон, аналогично «Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием», содержит размытые формулировки, которые используются для вмешательства в семейный воспитательный процесс, определяя такое воспитание как психологическое, экономическое и физическое насилие, давая зелёный свет ювенальным технологиям. «Международные стандарты», якобы призванные защищать ребенка, на самом деле нередко направленные на разрушение семьи и другие крайне неблаговидные цели. Многие из них были разработаны консультантом ЮНИСЕФ Питером Ньюэллом, осуждённым в 2018 году на 6 лет лишения свободы за педофилию.

Благодаря принятию подобных законов, разрушается традиционный способ передачи жизненного опыта от родителей к детям, открываются возможности влияния на поведение ребёнка с помощью внешних, по отношению к семье, средств — кинематографа, школьных программ, деятельности НКО. Отказ родителей в финансировании посещения какого-либо мероприятия (нежелательного с точки зрения родителя), покупки нового телефона, классифицируется как экономическое насилие; отказ от пожеланий ребёнка сменить пол и принимать гормоны — как психологическое насилие; противодействие абортированию здорового ребёнка — психологическое насилие и нарушение репродуктивных прав (право на аборт). Отказ родителей водить ребёнка на уроки «секспросвета» — нарушение прав, свобод и законных интересов ребёнка. Уже сейчас мы наблюдаем это в западном обществе как юридическую практику, которая лишает родителей возможностей влиять на решение ребёнка, а порой и самого ребёнка, передавая его на воспитание более толерантным родителям.

К сожалению, в нашей стране в последние годы сформировались отчетливые предпосылки для внедрения подобных тенденций в систему ценностей, образование (под видом секспроствета и уроков психологии), и теперь — в законодательство, при этом в таком лоббировании участвуют иностранные агенты и ЛГБТ-активисты.

Подобное вмешательство в семейные уклады, как и навязывание западных представлений по воспитанию детей, способны накалить обстановку во многих республиках Российской Федерации, разрушить доверительное отношение к федеральным властям и территориальную целостность страны (мало кто задумывается, что закон о «семейном насилии» может иметь геополитические последствия). Кроме того, этот закон приведет к коррупции и работе неконтролируемых государством НКО с семьями и детьми.

Упоминаемые в проекте закона «общепринятые нормы международного права» включают конвенцию о правах ребёнка, сформулированную ООН [4].

Так, статья 13 Конвенции гласит:

«1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка…».

Интересна и статья 15:

«1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных собраний.

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности или общественной безопасности, общественного порядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц».

Западный мир научился жонглировать понятиями, и сейчас под нравственностью понимается толерантность к извращениям и любым отклонениям от нормы. Под «охраной здоровья» понимаются уроки сексуального «просвещения», пропаганда контрацепции и доступность абортов. Свобода ассоциаций, особенно для защиты прав и свобод других лиц, превращается в гей-парады и «защиту» свободы пропаганды извращений.

Очевидно, что эти «общепринятые нормы международного права», дающие возможность произвольного толкования понятия нормы, не соответствуют российским представлениям о ней, основанным на накопленном духовном и нравственном опыте наших народов. Именно ООН, основываясь на этих конвенциях, наподобие Троянскому коню внедряет растлевающие (с 5 лет) уроки сексуального просвещения, разрушая национальную идентичность и традиции. Родителям запрещается вмешиваться в такое растление, воспитание объявляется насилием, инициатива перекладывается на неподготовленные плечи ребёнка, которому даётся юридическая возможность наказать своих родителей за воспитательный процесс.

Такая манипулятивная тактика уже была применена в девяностые теми, кто сейчас выступает за этот закон, создавая и подписывая обращения о его принятии. Имеются в виду ЛГБТ-активисты, которые написали открытое письмо в поддержку обсуждаемого закона, поддержанное десятками организаций в основном феминисткого и леволиберального толка, и другими ЛГБТ-организациями и иностранными агентами. Примечательно, что больше всех за запрет наказаний детей ратуют извращенцы, опирающиеся на радикальные, опасные для общества идеологии, которые не основываются на фактах или здравом смысле. В этой связи интересно то, что Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, опубликовал обращение ЛГБТ-активистов, но аналогичное обращение родительских и других (более 180 организаций), против закона — не опубликовал. Это точно Совет при Президенте Российской Федерации ?

Руководитель гомосексуальной организации GLSEN, выступая на конференции лидеров «ЛГБТ-движения» в 1995 году, рассказал каким образом были внедрены гомосексуальные программы в учебный план государственных образовательных учреждений: «Использование эффективной формулировки является ключом к победе. Она должна быть связана с общими для всех человеческими ценностями. Назвав наш доклад «Обеспечение безопасности в школах для геев и лесбиянок», мы автоматически отбросили наших противников на оборонительные позиции и украли их лучшую линию атаки. Мы сфокусировались на том, как гомофобия представляет угрозу для безопасности учащихся и создаёт климат, где распространены насилие, проблемы со здоровьем и самоубийство. Никто не мог высказаться против нашей формулировки и сказать «Я думаю, что учащимся не нужна безопасность, пусть они кончают жизнь самоубийством», и это позволило нам установить свои условия».

С помощью таких семантических манипуляций гомо-активистам удалось ввести в школы занятия с гомосексуальной тематикой, разместить в библиотеках свои книги, открыть школьные гей-клубы и т.д. Под предлогом предотвращения насилия и самоубийств они пропагандируют гомосексуализм и нормализуют его в наивных детских умах без ведома и согласия родителей. Их основной посыл детям: «Не пытайтесь подавить свои гомосексуальные наклонности, вы такими родились. Выходите и гордитесь тем, что вы гомосексуалисты». Они также поощряют детей «исследовать свою гендерную идентичность» и экспериментировать с однополыми отношениями.

На самом деле вовлечение подростков в гомосексуальный образ жизни многократно повышает риск покончить жизнь самоубийством, приводит к заражению ВИЧ, ЗППП, разрыву отношений с родителями и друзьями, делает из детей дешёвую оппозицию традиционному обществу.

И эти ЛГБТ-активисты, сейчас лоббируют принятие закона, открывающего возможности по пропаганде «западных ценностей» нашим детям!

При этом, сами ЛГБТ-активисты не скрывают, что их задача — разрушение института семьи. Видная активистка «ЛГБТ-движения» Мария Гессен, бывший директор русской службы «Радио Свобода», в программе австралийской корпорации ABC Radio National сказала: «Борьба за однополые браки обычно содержит ложь о том, что мы собираемся делать с институтом брака, когда добьёмся своего. Мы лжём, что институт брака останется неизменным — он изменится, он должен измениться. Совершенно понятно, что он должен перестать существовать…».

Гессен не одинока в озвучивании таких планов. На следующий день после решения Верховного Суда США о легализации однополых браков, преподаватель политологии Тамара Мец заявила, что следующим этапом борьбы является работа по устранению института брака: «Что дальше? — Упразднить брак, устранить вовлечённость государства, отменить юридическую категорию. Даже пока мы празднуем победу, мы должны начать настаивать на отмене брака. От этого зависят свобода, равенство и здоровье нашего либерально-демократического строя».

По мнению лектора социологии из университета Виктории Миган Тайлер: «Отказ от брака в целом обеспечит более быстрый путь к прогрессу, поскольку только конец брака может привести к рассвету равенства для всех».

Стоит отметить, что практика применения аналогичного закона о семейно-бытовом насилии в Европе проходит на фоне демографических проблем, в том числе проблем ЛГБТ-сообщества. Растёт смертность лесбиянок, заболеваемость ИППП, употребление наркотиков; не уменьшается число суицидов [5,6,7,8]. Растёт число людей, вовлеченных в опасный гомосексуальный образ жизни [9], препятствующий деторождению, и уже сейчас абсолютно-гетеросексуальная молодёжь является сексуальным меньшинством в Европе.

В Шведском отчете по реализации Стамбульских соглашений, вступивших в силу с 2014 года, после перечисления потраченных на это средств откровенно признаётся: «Ввиду ограниченности имеющихся данных, сбора данных и систем последующего наблюдения, общее воздействие правительственных инициатив на женщин и детей, подвергающихся риску насилия, трудно оценить». При этом они лукавят. Оценить не трудно, так как в самом отчете указана эта статистика, и она говорит, что все финансовые вливания и мероприятия практически не влияют на преступления. Вот данные по зарегистрированным преступлениям против женщин в близких партнёрствах Швеции: 2013 г. — 12 660 преступлений, 2014 г. — 13 630, 2015 г. — 13 873, 2016 г. — 10 417, 2017 г. — 10 115, 2018 г. — 13 358.

Несмотря на бесполезность этих мер по предотвращению преступлений, отчёт описывает воздействия, против которых и выступают российские патриотические и семейные организации: «Школа должна противодействовать традиционным гендерным моделям»; «Половое воспитание включено в несколько курсовых и предметных программ для обязательных и старших классов средней школы, а также для обучения взрослых»; «В соответствии с национальными учебными планами для обязательных и старших классов средней школы, учитель также несет особую ответственность за обеспечение того, чтобы ученики получали знания о сексе и интимных отношениях».

Всё это проводится в рамках описанной на сайте ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) политики в отношении мужественности, которую Американская психологическая ассоциация считает психическим отклонением, утверждая: «С мужчинами что-то не так. Они совершают 90% убийств в США и представляют 77% жертв убийств… Более чем 40-летний опыт исследований, показывает, что традиционная мужественность, характеризуемая стоицизмом, соперничеством, доминированием и агрессией, психологически вредна. Мужчины, воспитанные таким образом, менее склонны к здоровому поведению».

Статья 357 УК РФ. Геноцид гласит:

«Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, — наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью».

Деятельность авторов закона и подписавшихся в его поддержку ЛГБТ-активистов (поддерживаемых иностранными государствами) следует изучить на предмет госизмены и попытки устроить геноцид по отношению к народам России. Защитные механизмы должны разрабатываться на основе духовных и семейных устоев, направленных на укрепление многодетной семьи, сбережение и приумножение русского и других народов России, как обозначил Президент России Владимир Путин, а также борьбы с алкоголизмом, наркоманией и пропагандой гомосексуализма (поскольку в гомосексуальных партнёрствах наблюдается больше насилия, а основная причина суицидов у сексуальных меньшинств — проблемы с интимными партнёрами).

