Вашингтон, 16 декабря, 2019, 02:15 — ИА Регнум. Американские генералы встревожены: по их мнению, Россия сильно обогнала США в сфере вооружений. Чего именно испугались пентагоновцы в чинах, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Флаг США

Когда придет время, бороться США будет нечем. Если дело и не обстоит столь трагично, то возможности, которые останутся у США к моменту, когда оружие понадобится по-настоящему, будут довольно ограничены. Такое мнение высказал не кто-нибудь, а замминистра обороны США по исследованиям и разработкам Майк Гриффин. Гриффин, возможно, борется за повышение финансирования исследований и разработок, но взятый им тон можно считать беспрецедентным для последнего времени. Ведь образ США, превосходящих всех и во всем, казалось, не покинет пространство международной пропаганды — но тут вдруг высокопоставленный военный чиновник разражается признанием о реальном отставании собственной страны.

В качестве областей, где США придется догонять конкурентов, Майк Гриффин выделил гиперзвуковые полёты и космос, указав, что и там, и там придется отвечать на вызов не только России, но и Китая. В своей статье «Вызов нашего времени» он признал, что США не модернизировали вооружения долгое время, но теперь пришла пора бить в набат. Чем он сам по мере сил и занимается. Кроме прочих перспективных направлений, конкретно в развитие гиперзвука предполагается направить почти 1 трлн долларов, а получателем этой инвестиции будет небезызвестная фирма «Локхид Мартин», которая до 2022 года должна выпустить новую гиперзвуковую ракету, подо что выделяется та самая огромная сумма, но корпорация уже прославлена дорогими провальными проектами вроде F-35, доработкам и удорожанию которого не видно конца. Не постигнет ли подобная участь и гиперзвуковую конструкцию?

Читайте статью Владимира Васильева «Американская исключительность оказалась под ударом России».