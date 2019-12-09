9 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Состоялось официальное признание высшими чинами Пентагона факта потери США неоспоримого технического превосходства и отставания в военной сфере от России. Нанесён серьёзный удар по самолюбию военно-политической элиты США и по мировоззрению американской исключительности, согласно которому Америка занимает особое место среди других народов

Владимир Васильев, , 14:15 — REGNUM Высшие чины Пентагона официально признали факт потери неоспоримого технического превосходства и отставания в военной сфере от России

Флаг США

«Соединённые Штаты больше не обладают неоспоримым техническим превосходством, чтобы доминировать в будущей борьбе», — такое заявление сделал заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майк Гриффин. Его программную статью под названием «Вызов нашего времени» 2 декабря 2019 года опубликовало американское издание Defense News.

Майк Гриффин также сказал: «В некоторых областях, где нет настоящего коммерческого применения, таких как гиперзвуковые полеты, мы просто отстаем. И в космосе — некогда бесспорном опорном пункте американского военного преимущества — нам бросают вызов Россия и Китай, отрицая это преимущество». Интересно, конечно, когда это Америка в космосе обладала бесспорным военным преимуществом, но оставим это на совести, если она есть, американского генерала.

Заместитель главы Пентагона признал, что США не осуществляли согласованную модернизацию обороны более чем одно поколение, и поэтому внесли только незначительные улучшения в существующие возможности. Сложившуюся на данный момент ситуацию Майк Гриффин назвал «важнейшим вызовом национальной безопасности нашего времени».

Майкл Гриффин NASA

Сейчас, по мнению Гриффина, в Стратегии национальной обороны США определены сферы, в которые будут направлены инвестиции. Речь идёт о ядерной триаде, микроэлектронике, кибербезопасности, биотехнологиях, 5G, космосе, гиперзвуке, искусственном интеллекте, направленной энергии, автономных системах, сетевых коммуникациях, противоракетной обороне и квантовых технологиях.

То, что на протяжении десятилетий США не занимались модернизацией своей системы ядерного сдерживания, 21 ноября 2019 года на Конференции по услугам в оборонной отрасли (Defense Services Conference) в Арлингтоне, штат Вирджиния, подтвердил и Алан Шаффер, заместитель министра обороны США по вопросам закупок и самообеспечения.

«В настоящее время на ядерную модернизацию идёт 3% бюджета министерства обороны, но в течение десятилетия это увеличится до 6,5%», — добавил Шаффер. Кроме того, он подчеркнул, что придётся жертвовать другими приоритетами, чтобы заплатить за модернизацию ядерных сил. Он также отметил, что для завершения модернизации потребуются время и деньги.

Министр обороны США Марк Эспер в ходе недавнего выступления в Калифорнии сказал, что Россия обогнала США в разработке гиперзвуковых вооружений. На вопрос, есть ли у него беспокойство по поводу создания гиперзвуковых ракет в России, Эспер ответил: «Несколько лет назад мы взяли паузу в том, что касается этих технологий. Тогда мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего».

Глава американского военного ведомства добавил, что министерство вкладывает каждый доллар, чтобы гарантировать себе преимущество в области гиперзвукового оружия. Это позволяет констатировать, что на самом высоком уровне Пентагона признан факт утраты Соединёнными Штатами технологического превосходства, в том числе и в важнейшей сфере — сфере стратегического ядерного сдерживания.

Этот диагноз подтверждает и мнение российского конструктора межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и «Ярс» Юрия Соломонова. 5 декабря 2019 года в выпуске программы «Военная приемка» он сказал, что Россия опережает США в сфере ядерных сил наземного базирования благодаря своевременным работам по модернизации вооружения.

По мнению конструктора, для такого прорыва наша страна своевременно задействовала серьёзные интеллектуальные ресурсы, и эти шаги были сделаны гораздо раньше американцев. Юрий Соломонов охарактеризовал состояние наземных ядерных сил Соединённых Штатов: «В США последняя модернизация проходила 10−15 лет назад. Их группировка очень старая, с 1960-х годов».

Он также сказал, что в США была попытка создать подвижный грунтовый ракетный комплекс в 1980-е годы. Это был комплекс Midgetman с ракетой маленького веса. Но не получилось из-за того, что это предполагало огромные финансовые затраты, добавил российский конструктор.

Юрий Соломонов особо отметил ракету «Ярс», назвав её гордостью российского ВПК. Ракета PC-24 «Ярс» получила новые двигательные установки, новейшее боевое оснащение и обладает более высокой боевой эффективностью. Кстати, ракетный комплекс «Ярс» российскими конструкторами создан для разных типов базирования. Это может быть как подвижный грунтовый комплекс, так и шахтный, и даже железнодорожный.

Напомним, что сейчас в Ракетных войсках стратегического назначения РФ есть по меньшей мере 18 ракетных полков, вооруженных баллистическими ракетами «Ярс» на мобильных и в шахтных пусковых установках.

Следует заметить, что на днях министерство обороны США официально сообщило о выделении корпорации «Локхид Мартин» очередной крупной суммы в рамках контракта на проектирование, испытание и подготовку к серийному производству к 31 декабря 2022 года новой гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) для ВВС США.

Речь идёт о 988,8 миллиона долларов США. Этим вопросом корпорация занимается с августа 2018 года, и ей уже выделялось на данную разработку 480 миллионов долларов. По некоторым источникам, ракета ARRW планируется к созданию в первую очередь в ядерном варианте.

Надо заметить, что корпорация «Локхид Мартин» уже имеет опыт бессмысленного осваивания денежных средств американских налогоплательщиков, взять хотя бы программу истребителя пятого поколения F-35. Как будет с проектом ARRW, покажет время.

Что касается России, то наши ВКС располагают гиперзвуковыми ракетными комплексами воздушного базирования «Кинжал» с декабря 2017 года. Их носителями являются истребители-перехватчики МиГ-31К. Дальность полёта ракеты Х-47М2 составляет 2 тысячи километров, а скорость — до 10 Махов. Боевая часть ракеты может быть как в обычном, так и ядерном исполнении.

В середине ноября 2019 года ВКС РФ провели испытания комплекса «Кинжал» в условиях Арктики. Гиперзвуковая ракета комплекса, которую нёс истребитель-перехватчик МиГ-31К, точно поразила цель на полигоне «Пембой», расположенном к северо-востоку от Воркуты.

Кроме того, на боевое дежурство в декабре 2019 года должны заступить два межконтинентальных стратегических ракетных комплекса шахтного базирования с гиперзвуковым планирующим боевым блоком «Авангард», разгоняющимся до скорости 20 Махов. Полным ходом идёт и разработка российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты морского базирования «Циркон», имеющей скорость до 9 Махов и дальность полёта более 1000 километров.

Указанные выше заявления руководителей министерства обороны США свидетельствуют о том, что состоялось официальное признание высшими чинами Пентагона факта потери Соединёнными Штатами неоспоримого технического превосходства и отставания в военной сфере от России.

Нанесён серьёзный удар по самолюбию военно-политической элиты США и по мировоззрению американской исключительности (American exceptionalism), согласно которому Соединённые Штаты занимают особое место среди других народов с точки зрения своего национального духа, политических и религиозных институтов.

Каковы же перспективы на будущее? Москва, несмотря на планы Вашингтона и свой сравнительно скромный оборонный бюджет, намерена сохранить за собой преимущество в сфере создания и развёртывания новейших систем вооружений. Данному вопросу было уделено особое внимание на большом заседании Совета безопасности России 22 ноября 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин дал указание в ближайшие годы довести долю современного оружия и техники в армии и на флоте, в других силовых структурах до 70 процентов и в дальнейшем стабильно поддерживать на данном уровне. А в стратегических ядерных силах, играющих играют ключевую роль в сдерживании потенциального агрессора и сохранении баланса сил в мире, доля современного вооружения должна быть ещё выше.